Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan İsrail’e kınama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail’in Gazze’ye yaptığı hava saldırılarına yönelik, “Hukuk ve ahlaktan yoksun bu işgalci zihniyet ‘güvenlik’ politikası adı altında zulümlerini tüm dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırıları sonucu sivillerin hayatını kaybetmesinden ötürü bir mesaj yayımladı.

İsrail’i kınayan Erbaş, mesajında “İşgal devleti İsrail Gazze’de bir kez daha çocukları ve masum insanları hedef almaya başlamıştır. Hukuk ve ahlaktan yoksun bu işgalci zihniyet ‘güvenlik’ politikası adı altında zulümlerini tüm dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam ediyor. Filistinli kardeşlerimizi hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah’ın, meleklerin ve tüm masumların laneti, zalimlerin üzerine olsun. Amin” ifadelerini kullandı.