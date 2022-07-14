Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, İskeçe Müftüsü için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vefat eden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete için taziye mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması ve Türkiye muhabbetinin genç nesillere aktarılması için verdiği mücadeleye yakinen şahit olduğum İskeçe Müftüsü Ahmet Mete hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya’daki Müslüman Türk kardeşlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum."