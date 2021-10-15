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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Taliban heyetini ağırladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Taliban heyetini makamında ağırladı.

Politika 15.10.2021, 14:45
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Taliban heyetini ağırladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Taliban heyetini makamında ağırladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Ankara’da temaslarını sürdüren Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyeti makamında ağırladı. Mutaqi görüşmede, Türkiye ve Afganistan’ın tarihe dayalı ilişkilerinde yeni ve olumlu bir sayfa açacaklarını kaydetti.

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