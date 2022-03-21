Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın daveti üzerine Cidde’ye geldi. Görüşme gerçekleştiren Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er Rabia ve Erbaş, Covid-19 nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen hac ve umre ibadetleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, Türkiye Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan hac ve umre ziyaretleri konusunda ülkelere, aşı sayısına ve PCR testi şartlarına göre birçok güncelleme yaptı.

2021'in son aylarında, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyuran Suud yönetimi daha sonra son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi şartı getirmişti.

İçlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 33 ülke için ise yasaklar henüz kalkmadı.

Koronavirüs nedeniyle 17 Şubat 2020'den beri Türkiye'den Suudi Arabistan'a hac ve umre uçuşları yapılamıyor.