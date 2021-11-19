Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Samimiyet için, başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymalıyız”

Bingöl’de Din Görevlileri Buluşması’nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Yaptıklarımızın Allah katında karşılığı, samimiyetimize göre belirlenecektir. Samimiyet için mesleğimizi sevmek oldukça önemlidir. Samimiyet için, başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymamız gerekir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bingöl’de din görevlileriyle bir araya geldi.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 4-6 yaş Kur’an kurslarının gelecek nesiller açısından önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, “İslam nimeti ile ne kadar çok insanı buluşturabilirsek bu bizim için çok büyük bir kazanım olacak. Bugün 7’den önce de 70’ten sonra da insanlara ulaşma imkanımız var” dedi.

Başkan Erbaş, din hizmeti ve din eğitimi noktasında imkan ve fırsatları iyi değerlendirmenin önemine değinerek, “Okumaya, kendimizi yetiştirmeyi, gençlerle zaman geçirmeyi, onlara Kur’an ve sünnet çizgisinden doğru bilgileri vermeyi, onlara daha fazla zaman ayırmazsak bunun vebali ağır olur.” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik yürüttüğü “Gençliğe Değer” projesi kapsamında her bir din görevlisinin 10 gençle ilgilenmesini isteyen Başkan Erbaş, din görevlilerinin gençlere vakit ayırmalarını, maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gençlere destek olmalarını söyledi.

“Manevi rehberlerimiz sayesinde ceza evlerinde hafız olanların sayısı artıyor”

Öğrenci yurtlarında, hastanelerde, cezaevinde yürütülen manevi destek hizmetlerine değinen Başkan Erbaş, “Zaman zaman dinliyoruz onları öyle gönüller feth ediyorlar ki, burada Bingöl’de de cezaevinde bir kardeşimizin hafız olduğunu öğrendim. Çeşitli ceza evlerinde bizim manevi rehberlerimiz sayesinde hafız olanların sayısı artıyor. Acaba hangi suçu işledi de cezaevine düştü ama manevi rehberimizle tanıştığı zaman dünyası değişiyor. Sincan Cezaevi’nde hafızlık merasimi yaptık. Hafızlığa başlamış kardeşlerimiz var” ifadelerini kullandı.

“Davranışlarımızla en güzel örnek biz olmalıyız”

Başkan Erbaş, din görevlilerinin din hizmeti ve din eğitimi sunarken sadece anlatmakla yetinmeyip yaşayarak da örnek olmaları gerektiğine vurgu yaparak, “Biz rol model olmak zorundayız. Peygamber Efendimiz nasıl en güzel örnek oldu ise Peygamber varislerinin de en güzel örnek olması lazım. İslam’ı yaşayarak göstermek mi daha önemli anlatarak göstermek mi daha önemli? Yaşayarak göstermek daha önemli. Talebelerimize en güzel örnek olmalıyız. Cemaatimize en güzel örnek olmalıyız. Mahallemizde, şehrimize en güzel örnek biz olmalıyız. Konuşmamızla, yürüyüşümüzle, davranışlarımızla en güzel örnek biz olmalıyız” şeklinde konuştu.

“Aşkımızı, heyecanımızı her zaman muhafaza etmeye çalışalım”

Din görevlisinin hizmet ettiği bölgeyi, mahalleyi ve muhatap kitlesini tanımasını ve ona göre rehberlik yapması gerektiğini dile getiren Başkan Erbaş, “Muhatap kitlemizi tanıyacağız ki, işimiz kolaylaşsın ve başarımız artsın. En büyük imkanımız; imanımız, samimiyetimiz, aşkımız ve heyecanımızdır. Eğer heyecanımız kaybolduysa samimiyet kalmaz, ‘Din samimiyettir’ o zaman biz, mihrabı, minberi bırakıp gidelim hiç olmazsa mihrabı, minberi boşuna işgal etmeyelim. Allah muhafaza, içimizden bir kişinin, bir hocamızın bile bu duruma düşmesi bizi çok üzer. Bunun için aşkımızı, heyecanımızı her zaman muhafaza etmeye çalışalım” diye konuştu.

“Samimiyet için, başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymamız gerekir”

“Yaptıklarımızın Allah katında karşılığı, samimiyetimize göre belirlenecektir” diyen Başkan Erbaş, “Samimiyet için mesleğimizi sevmek oldukça önemlidir. Samimiyet için, başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymamız gerekir. İhlas ve samimiyeti kuşanmak, bizlere bitip tükenmek bilmeyen bir sermaye verecek ve manevi bereketin kapılarını açacaktır. Elbette İslam ve insanlık yolunda çalışmanın ve iyilik gayesi ile hizmet etmenin, sabır gerektiren zorlukları da olacaktır. Nitekim peygamberler, türlü sıkıntılarla karşılaşmışlardır. Bize düşen sabırla azimle, inançla çalışmalarımıza devam etmektir” değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve çok sayıda din görevlisi katıldı.