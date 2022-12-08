Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Başkan Yardımcısı Muhametşin ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Başkan Yardımcısı Senatör Farit Muhametşin ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi programa katılmak için gittiği Rusya’da Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Başkan Yardımcısı Senatör Farit Muhametşin ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin geçmişten günümüze kadar müspet bir çizgi üzerinde gittiğini ifade eden Başkan Erbaş, iki ülke liderlerinin pek çok alanda düzeyli ilişkilerinin olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türkiye-Rusya iş birliğinin halkların ve bölge refahının, zenginliği ve gelişmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, “Bu sebeple Türkiye ile Rusya arasında son dönemde artan ilişkilerin de gelecekte iki ülke arasında da çok faydalı verimli birtakım hususların ortaya çıkmasına vesile olacaktır inşallah” dedi.

“Aramızdaki ilişkiler daha da gelişecek”

Rusya’da yaşayan 25 milyonu aşkın Müslümanın sadece Rusya için değil İslam dünyası için de çok değerli olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, “Sayın Putin’in de ifade ettiği gibi İslam dini Rus toplumunun ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. Sizlerin de Rusya’da yaşayan Müslümanlar için göstermiş olduğunuz bu sıcak ilişkileri, gayreti yakinen takip ediyoruz. Rusya Federasyonu Dini İdare Başkanlığı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki ilişkiler de çok eski zamandan beri devam etmektedir. Bu ziyaretimizle aramızdaki ilişkiler sizlerin de desteğiyle inşallah daha da gelişecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu’nun çalışmalarının çok önemli olduğunu belirterek, çalışmaların Rusya’nın kadim geleneğinin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını bildirdi. Türkiye ve Rusya’da farklı ırktan, inançtan ve dinden insanların bir arada yaşadığına ve bu konudaki tecrübe noktasında her iki ülkenin de çok iyi durumda olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, insanların bir arada yaşama tecrübesine katkı sağlama noktasında her zaman vizyon grubunun yapacağı çalışmalara destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

“Toplumları sahih dini bilgilerle donatmalıyız”

Başkan Erbaş, insanların bir arada barış ve huzur içerisinde yaşayabilmeleri için doğru bilgilere sahip olmaları ve toplumların cehaletten uzak olması gerektiğine dikkati çekerek, “Bizler ilim, hikmet, bilim ile toplumlarımızı eğer cehaletten uzak tutarsak, sahih dini bilgilerle toplumu donatırsak inşallah bu hedefimize daha hızlı bir şekilde ulaşırız” dedi. Türkiye’de 110 civarında ilahiyat fakültesinin bulunduğunu söyleyen Başkan Erbaş, “Türkiye, doğru dini bilgiyi gençlere sunma noktasında çok gelişmiş, ilerlemiş bir durumdadır. Bu noktada yurt dışından gelen öğrencilerimize biz misafir öğrenci diyoruz, yurt dışından ne kadar çok öğrenci gelirse onlara elimizden geldiği kadar doğru dini bilgiyle donatmaya çalışıyoruz. Daha çok aşırılıklardan, hurafelerden uzak, İslam’ın orta yolunu programına alan müfredatlarla biz gençlerimizi yetiştirmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Başkan Yardımcısı Senatör Muhametşin ise, Başkan Erbaş ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşmede, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran ile Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı da hazır bulundu.