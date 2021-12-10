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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kur’an-ı Kerim bütün insanlar için bir hayat rehberidir”

Bursa Müftülüğünün “Hafız Ol Hafız Kal Projesi” kapsamında hafızlığını tamamlayan din görevlilerinin icazet merasimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Kur’an’ın nihai hedefi yeryüzünü karanlıklardan aydınlığa çıkartmaktır. Kur’an-ı Kerim, bütün insanlar için bir hayat rehberidir” dedi.

Politika 10.12.2021, 19:52
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kur’an-ı Kerim bütün insanlar için bir hayat rehberidir”

Bursa Müftülüğünün “Hafız Ol Hafız Kal Projesi” kapsamında hafızlığını tamamlayan din görevlilerinin icazet merasimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Kur’an’ın nihai hedefi yeryüzünü karanlıklardan aydınlığa çıkartmaktır. Kur’an-ı Kerim, bütün insanlar için bir hayat rehberidir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Müftülüğünün "Hafız Ol Hafız Kal Projesi" kapsamında hafızlığını tamamlayan din görevlileri için düzenlediği hafızlık icazet merasimine katıldı. Bursa Ulu Camii’nde düzenlenen merasimde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlık eğitimlerini tamamlayan din görevlilerini tebrik ederek, “Kur’an-ı Kerim’i hıfz eden hocalarımız. Allah Resulü Efendimizin (s.a.s.) mihrabının, minberinin, kürsüsünün varisleri hocalarımız bugün hafızlık icazetnamelerini alıyorlar” dedi.

“Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir”

“Yeryüzünde yaşayan bir insan için bundan daha hayırlı ve bereketli bir merasim olamaz” diyen Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Efendimiz aleyhisselatu vesselam’ın en büyük müjdesi Kur’an-ı Kerim’dir. Rabbimiz ayet-i kerimede, ’Bu Kur’an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır’ buyuruyor. En büyük mucize olan Kur’an-ı Kerim’den ve Allah Resulü Efendimizin sünnetinden başka insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran başka bir reçete yoktur. Allah Resulü Efendimiz veda hutbesinde bizlere emanet bıraktığı iki şey var. Sizlere iki şeyi emanet ediyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlardan birisi Kur’an-ı Kerim, diğeri sünnetimdir.”

“İmamlarımıza hafız olun tavsiyesinde bulunuyorum”

Erbaş, Türkiye genelinde illeri ziyaret edip bütün hocalarla çeşitli konuları istişare ettiklerini dile getirerek, “Hocalara ‘Yaşınıza bakmayın. Siz mihrapta eğer hafız bir imam, kürsüde hafız bir vaiz, minberde hafız bir hatip olarak bulunursanız çok daha etkili ve faydalı din hizmeti yapmış olursunuz" diye tavsiyede bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Kur’an-ı Kerim’in mucizevi yanlarından birinin de hıfz edilebilmesi olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Fatiha’dan başlayıp Nas suresine kadar gözünü kapatıp bir hafızımızın Kur’an-ı Kerim’in okuyor olabilmesi Kur’an’ın mucizesidir. Bu, Kur’an’ın dışında hiçbir kitaba nasip olan bir husus değildir. Ne çeşitli inançların kutsal kitap olarak kabul ettikleri kitaplar ne de herhangi bir insanın yazmış olduğu bir kitap bu şekilde ezberlenmemiştir. Bu özellik sadece Kur’an-ı Kerim’e nasip olmuş” değerlendirmesinde bulundu.

“200 bine yakın belgesini almış hafızımız var”

Başkan Erbaş, Kur’an kurslarında hafızlık yapan öğrencilerle ilgili bilgileri aktararak şunları söyledi:

“Türkiye genelinde şu anda 80 bine yakın öğrencimiz Kur’an kurslarımızda hafızlık yapmaktadır. 200 bine yakın hafızlığını yapmış ve sınavda başarılı olmuş hafızımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan şu an itibariyle 140 bin hocamızın 42 bini hafız elhamdülillah. Gönlümüz hepsinin hafız olmasını istiyor. İlahiyat fakültelerinde yüzlerce hafız talebemiz var. İmam hatip liselerinde yüzlerce, belki binlerce hafız talebemiz var. İnşallah hafızlıklarının gereğini yerine getirirler. Cenab-ı Hak, Kur’an’ı önce öğrenmeyi, öğrenenlerin okumasını, okuyanların anlamasını ve netice itibarıyla hepimiz için Kur’an’a göre bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Çünkü Kur’an’ın nihai hedefi yeryüzünü karanlıklardan aydınlığa çıkartmaktır. Kur’an-ı Kerim, bütün insanlar için bir hayat rehberidir. ‘Siracen münira’ Efendimiz aleyhisselatu vesselamın en önemli unvanlarından birisi de budur; ‘Etrafını aydınlatan ışık’ Kur’an-ı Kerim ile aydınlatıyor.”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, programda 18 din görevlisine Aşere Takrip ve Tayyibe icazeti, “Hafız Ol Hafız Kal” projesi ile hafızlığını tamamlayan Bursa Müftülüğü’ne bağlı 7 din görevlisine de hafızlık icazeti verdi. Hafızlara çeşitli hediyelerin verildiği programın sonunda Başkan Erbaş, hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa, Başkan Erbaş’ın yanı sıra Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Bursa İl Müftüsü İzani Turan ve icazet alan hafızların aileleri ile çok sayıda Bursalı katıldı.

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