Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanı Abdıkarov ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırgızistan Devlet Din İşleri Komsiyonu Başkanı Toygonbay Abdıkarov ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyet, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Sheraton Otel’de Kırgızistan Din İşleri Devlet Komisyonu Başkanı Toygonbay Abdıkarov ile bir araya geldi. Erbaş yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kırgızistan’ın birçok ortak noktada birleştiğini belirterek, “Aramızdaki işbirliğini daha da artırırsak çok büyük bir kazancımız olacak. Yarın inşallah Özgen’de İmam Serahsi adına yapılan külliyemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Hem pek çok insanın ibadet etmesine vesile olacak hem de bunun dışında din eğitimi ile ilgili, vaaz ve irşat ile ilgili pek çok faaliyetin yapılmasına vesile olacak külliye” dedi.

“İslam korkulacak değil hakikaten barışı, huzuru, sevgiyi, saygıyı yaygınlaştırmaya çalışan bir dindir”

Doğru dini bilgiye dayalı bir din hizmeti ve din eğitimi yapmaları gerektiğinin altını çizen Erbaş, “Bunu desteklemeliyiz. Eğer biz sahih, doğru, Kur’an ve sünnete uygun bir din eğitimi yapmazsak o boşluğu doldurmadığımızda aşırı uçlar, Kur’an ve sünnetten uzak bir anlayışı yaygınlaştırmaya çalışan yapılar çoğalıyor. Hep birlikte bunu engellememiz lazım” ifadelerini kullandı.

Erbaş, aşırılıkları bahane ederek Müslümanları hedef alan bazı kesimlerin İslamofobi’yi tahrik ettiklerine dikkati çekerek, “Buna fırsat vermememiz lazım. İslam korkulacak değil hakikaten barışı, huzuru, sevgiyi, saygıyı sürekli insanlar arasında yaygınlaştırmaya çalışan bir dindir” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam’a olan mücadelesini takdir ediyoruz”

Kırgızistan Devlet Din İşleri Komisyonu Başkanı Abdıkarov ise yaptığı konuşmada, Kırgızistan ile Türkiye arasında pek çok alanda işbirliği yaptığını ve bunun daha da geliştirilmesi için gayret gösterdiklerini dile getirdi. Türkiye’nin dini alanda büyük tecrübeye sahip olduğunu söyleyen Abdıkarov, Diyanet İşleri Başkanlığının bu tecrübesinden yararlanmak istediklerini kaydetti.

Abdıkarov, Türkiye’nin İslam dünyasında lider konumda olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da İslam’a olan mücadelesini görüyoruz ve takdir ediyoruz. Büyük bir cami ve külliyesini inşa ettiniz ve bize hediye edeceksiniz. Bütün bunlar tarihimizin derin olduğunu göstermektedir” dedi.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk de hazır bulundu.

Erbaş ve beraberindeki heyet, yarın Oş bölgesine bağlı Özgen ilçesinde İmam Serahsi Camii ve Külliyesinin açılışına katılacak.