banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İyilikte yardımlaşmak üzere buradayız”

Artvin’de STK temsilcileriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Biz iyilikte yardımlaşmak ve iyiliği paylaşmak, insanlara daha iyi hizmeti nasıl götürebiliriz, bunu müzakere etmek üzere buradayız” dedi.

Politika 18.12.2021, 00:24 18.12.2021, 00:38
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İyilikte yardımlaşmak üzere buradayız”

Artvin’de STK temsilcileriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Biz iyilikte yardımlaşmak ve iyiliği paylaşmak, insanlara daha iyi hizmeti nasıl götürebiliriz, bunu müzakere etmek üzere buradayız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İl Buluşmaları” kapsamında Artvin’de Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Artvin İl Müftülüğünce düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sözlerinin başında, Kur’an-ı Kerim’deki, “İyilikte ve takvada yardımlaşınız, kötülükte, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız” ilahi emri hatırlatarak, “Biz iyilikte yardımlaşmak ve iyiliği paylaşmak, insanlara daha iyi hizmeti nasıl götürebiliriz, bunu müzakere etmek üzere buradayız” dedi.

Başkan Erbaş, ‘İl Buluşmaları’ kapsamında gerçekleştirdikleri 34. buluşmayı Artvin’de gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Gittiğimiz her yerde bu toplantımız olmazsa olmazımız. Üniversitemizi ziyaret etmek, talebelerimizle, hocalarımızla hasbihal etmek yine olmazsa olmazımız. Bütün din görevlilerimizle, ilçe müftülerimizle istişare toplantılarını yapmak olmazsa olmazımız. Elhamdülillah bu şekilde illerimizi ziyaret ediyoruz. Yarın da inşallah Artvin’de ilk defa bir hafızlık merasimi yapacağız. Hep birlikte hafızlarımızı tebrik edeceğiz inşallah” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumun tüm kesimlerine hizmet etmenin gayretinde olduklarını dile getiren Başkan Erbaş, “Bir ayet-i kerimeyi hatırlatmak isterim, Hepiniz toptan Allah’ın ipine sarılınız, tefrikaya düşmeyiniz, ayrılıp bölünmeyiniz. Bu ayet-i kerimeyi İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy adeta tefsir edercesine şöyle söylemiş, ’Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.’ İşte biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumumuzun her katmanına ulaşarak bir çimento olmak durumundayız, bu vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı’nın da desteğiyle bunu yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının STK’lar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalarını yürüttüğünü ifade ederek, “Her ilimizde müftülüklerimiz bütün kurumlarla işbirliği içerisinde. Özellikle aile değerlerimizin muhafaza edilmesi noktasında Valiliklerimizin bünyesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizle işbirliği içerisindeyiz. 438 noktada Aile Dini Rehberlik Bürolarımız (ADRB) var. ADRB’lerde görevli vaizlerimiz var” şeklinde konuştu.

4-6 yaş grubu Kur’an kurslarını çok önemsediklerini belirten Başkan Erbaş, “Bize umut veren, geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 10 bin civarında sınıf açtık. 150 bine yakın çocuğumuz var. Tavsiye ederim bulunduğunuz yerlerde 4-6 yaş Kur’an kurslarımızı ziyaret edin çocuklarımızın neşesini, mutluluğunu paylaşın” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş’ın konuşmasının ardından konuklar söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Toplantıya, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Mustafa Sıtkı Bilgin, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, İl Müftüsü Hasan Güneş ve çok sayıda STK temsilcisi ve kanaat önderi katıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8