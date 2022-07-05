banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hac ibadeti, islamın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir okuldur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hac ibadeti, islamın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir okuldur" dedi.

Politika 05.07.2022, 12:21
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hac ibadeti, islamın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir okuldur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hac ibadeti, islamın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir okuldur" dedi.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu