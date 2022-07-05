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- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hac ibadeti, islamın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir okuldur" dedi.
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hac ibadeti, islamın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir okuldur" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hac ibadeti, islamın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir okuldur" dedi.
Politika 05.07.2022, 12:24
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hac ibadeti, islamın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir okuldur" dedi.