Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa’da izcilik kampının açılışını yaptı

Din görevlileri ve Uluslararası İlahiyat Programı (UİO) öğrencilerine yönelik izcilik kampının açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Gençlere sahip çıkma noktasında izciliğe çok önem veriyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa’nın Corbeil-Essonnes kentinde Paris Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Türkiye İzcilik Federasyonunun ortak düzenlediği, din görevlileri ve Uluslararası İlahiyat Programı (UİO) öğrencilerine yönelik izcilik kampının açılışını yaptı. Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “İzciliğin kurallarına göre hocalarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, gençlerimize liderlik ve rehberlik yapma noktasında en güzel bir şekilde onlara sahip çıkarlar. Gereken altyapıyı öğrenirler” dedi. Gençlere sahip çıkma noktasında izciliğe çok önem verdiklerini belirten Başkan Erbaş, “Gençlerimizin ahlaki duruşunu ve çizgisini muhafaza edebilmemiz için bazı yollar var ve o yolları vesile kılmamız lazım. Çünkü onları bizden koparan, elimizden alıp bizden uzaklaştıran o kadar çok sebep var ki, o sebepleri bizim bu vesilelerle gençlerimizden uzaklaştırmak lazım. Dolayısıyla bu bir fırsattır. Bu fırsatı en güzel bir şekilde değerlendirelim” diye konuştu. Başkan Erbaş, Müslümanların görevlerinden birinin iyilikleri emretmek, kötülüklerden men etmek olduğunu ifade ederek, izciliğin de bunun için en iyi vesilelerden biri olduğunu söyledi.

"Bu bize gerçekten gurur veriyor"

Konuşmasında Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı’ya da Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı iş birliği için teşekkür eden Başkan Erbaş, “Onların liderliğinde izcilik faaliyetleri çok farklı bir alana evrilmiş durumda. Yani şöyle geçmişe bakıyorum da geçmişteki o anlayışla bugünkü anlayış çok değişti. Bu bize gerçekten gurur veriyor. Bizim için bu alanın önemli bir tebliğ ve davet alanı olduğunu da gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu alandan uzak durduğumuzda büyük bir vebalin altında olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Öte yandan açılışa, Başkan Erbaş’ın yanı sıra, Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı İdris Yavuzyiğit, Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, din görevlileri ile Uluslararası İlahiyat Programı (UİO) öğrencileri katıldı. Paris’te ilk defa yapılacak izcilik kampı, 7 gün sürecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ayrıca, kentte DİTİB’e bağlı Hazreti Ömer Camisi’ni ziyaret etti.