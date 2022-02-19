banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Evinin elektriğini kendi üretiyor
Evinin elektriğini kendi üretiyor
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bütün insanlığa İslam’ın adaletini, iyilik ve barış anlayışını götürmeliyiz”

Pakistan’da Minhac Üniversitesi akademisyenleri ile bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İslam bizim için en büyük nimettir. Bu nimetin kıymetini bilmeliyiz ve hem kendi toplumlarımıza hem de bütün insanlığa İslam’ın adaletini, iyilik ve barış anlayışını götürmeliyiz” dedi.

Politika 19.02.2022, 18:33
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bütün insanlığa İslam’ın adaletini, iyilik ve barış anlayışını götürmeliyiz”

Pakistan’da Minhac Üniversitesi akademisyenleri ile bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İslam bizim için en büyük nimettir. Bu nimetin kıymetini bilmeliyiz ve hem kendi toplumlarımıza hem de bütün insanlığa İslam’ın adaletini, iyilik ve barış anlayışını götürmeliyiz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pakistan’ın Lahor şehrinde bulunan Minhac Üniversitesi’nde akademisyenlerle bir araya geldi. Erbaş, akademisyenlere yaptığı konuşmada, üniversitelerin şehirler açısından önemine değinerek, “İlmin her dalında bilimin her alanında insanımızı geliştirmenin mümkün olduğu yerler üniversitelerdir. Bugün üniversitelerimizde yapmamız gereken en önemli şey, o ilmi birikimle yapacağımız yeni icatlarımızla, üreteceğimiz yeni bilgilerle geleceği aydınlatmaktır” açıklamasında bulundu.

Başkan Erbaş, İslam ülkeleri üniversiteleri arasında öğretim görevlisi ve öğrenci değişimi, teknik imkanlardan istifade etmek gibi alanlarda iş birliği yapmasının önemli olduğuna değindi. Erbaş, İslam’ın, insanların yeryüzünde barış ve huzur içerisinde, adalet ölçülerine uygun bir şekilde yaşamaları için gönderilmiş sistemin adı olduğuna işaret ederek, “İslam yeryüzünde insanlar arasında dengeyi muhafaza etmek için gönderilmiş bir sistemdir. Peygamberler geçmişte nasıl o dengeyi muhafaza etmek için mücadele etmiş ise onların bıraktığı yerden bu mücadeleyi sürdürmek peygamber varisleri olarak bugün bizim, alimlerin, ilim adamlarının görevleridir” ifadelerini kullandı.

“Bütün insanlığa İslam’ın adaletini, iyilik ve barış anlayışını götürmeliyiz”

Erbaş, Kur’an-ı Kerim’deki “Ey iman edenler hepiniz toptan Silm’e giriniz” emrini hatırlatarak, “Bunun için İslam bizim için en büyük nimettir. Bu nimetin kıymetini bilmeliyiz ve hem kendi toplumlarımıza hem de bütün insanlığa İslam’ın adaletini, iyilik ve barış anlayışını götürmeliyiz. Bunun için doğru dini bilgi ile insanları beslemek, aşırılıklardan ve hurafelerden uzak, Kur’an ve sünnet çizgisinde bir İslam anlayışını insanların kalplerine, zihinlerine yerleştirmemiz lazım. Eğer aşırı bir takım anlayışlarla ve hurafelerle oluşmuş olan bir eğitim sistemi olursa o zaman insanlar yanlış birtakım anlayışlarla Müslüman olma yoluna giderler. Bu yanlış İslam anlayışı İslamofobiklerin ekmeğine yağ sürer adeta, onların İslamofobik anlayışlarına zemin hazırlar” şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ayrıca Jamia Eşrefiye İslam Üniversitesi Rektörü Mevlana Fazlurrahim Eşrefi ve ilim insanlarıyla bir araya geldi. Programlarda Başkan Erbaş’a, Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Dr. Pir Nurul Hak Kadri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Mustafa Bülent Dadaş da eşlik etti.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 24 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 25 55
3. Chelsea 25 48
4. M. United 25 43
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 40
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 30
11. Aston Villa 24 28
12. Crystal Palace 25 27
13. Leicester City 22 27
14. Brentford 26 25
15. Everton 23 23
16. Leeds United 23 23
17. Newcastle 24 22
18. Norwich City 25 18
19. Burnley 22 17
20. Watford 24 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Atletico Madrid 25 42
5. Villarreal 25 39
6. Barcelona 23 39
7. Real Sociedad 23 38
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 24 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 24 28
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14