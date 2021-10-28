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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Azerbaycan’ın Ağdam kentini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan ziyareti kapsamında 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam kasabasını ziyaret etti.

Politika 28.10.2021, 23:15
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Azerbaycan’ın Ağdam kentini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan ziyareti kapsamında 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam kasabasını ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan ziyareti kapsamında 28 yıl Ermenistan tarafından işgal edilmesinin ardından geçtiğimiz sene işgalden kurtarılan Ağdam kasabasını ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ilk olarak, 1992 yılında Ermeniler tarafından şehit edilen Azerbaycan askerlerinin yer aldığı şehitliği ziyaret etti. Şehitlik mezarlığını gezen Başkan Erbaş, mezarları başında Kur’an-ı Kerim okudu. Başkan Erbaş’ın Ağdam kasabasındaki ikinci durağı ise Ermeniler döneminde harabeye dönen Cuma Camii oldu. Camiyi beraberindeki heyetle inceleyen Başkan Erbaş, Ağdam izlenimleri hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ermenistan’ın işgal yıllarında yaptığı büyük zulüm yaşandığını anlatan Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Şuşa’da askerlerimizin nasıl mücadele vererek işgalden kurtardıklarını gördük. Camilerimizi ziyaret ettik. Tadilat görmüş bir camimizde ezan okuduk. Bugün de burada Ağdam şehrinde yine zalim Ermenilerin o mezaliminin kabirleri yerinden sökmeye varıncaya kadar çok büyük bir zulmü gözümüzle görmüş olduk. Evlerin yerle bir edilmiş olduğunu gördük. Nasıl talan ettiklerini ve yine şu anda içinde bulunduğumuz Cuma Mescidinin de nasıl harap ettiklerine şahit olduk. İşte arkamızdaki mihrabı bile kurşunladıklarını, mermi izlerini ve bu mescidin içerisinde domuz beslemeye varıncaya kadar adeta müminlerin mescitlerine nasıl bu şekilde hakaret edildiğini en büyük örneklerini görmüş olduk.”

“Mabetlerin dokunulmazlığı vardır”

İslam’da savaşta bile olsa mabetlerin dokunulmazlığı olduğuna dikkat çeken Erbaş, “Başka mabetler bile olsa dokunulmazlığı vardır. Yaşlı insanların, kadınların, eli silahsız olan sivillerin dokunulmazlığı vardır. İşte burada Azerbaycanlı askerlerimiz Müslümanlıklarının, imanlarının vermiş olduğu o ruhla, taşımış olduğu o özellikleri ile eli silahsız olan hiç kimseye zarar vermemişlerdir. Ama düşmanlar burada masum sivillere katliam yapmışlardır. İşte Hocalı katliamı bunların en büyük örneklerinden birisidir” dedi.

Başkan Erbaş, Azerbaycan devletine ve milletine dua ettiklerini belirterek, “İlelebet Cenab-ı Hak Azerbaycan’ı her türlü düşman işgalinden muhafaza eylesin. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daim eylesin” dedi.

“Din eğitimi konusunda daha sık bir araya geleceğiz”

Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ile birlikte bundan sonra daha sık bir araya geleceklerini ifade eden Başkan Erbaş, “Diyanet işleri, din hizmetleri ve din eğitimi konusunda sadece iki ülke değil diğer dost Müslüman müstakil Türkçe konuşan ülkelerin başkanları ile de bir araya geleceğiz. İnşallah daha nitelikli Diyanet hizmetleri nasıl yürütülür bunun mücadelesi ve gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

Başkan Erbaş’ın Ağdam ziyaretine, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Bakü Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyıldız eşlik etti.

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