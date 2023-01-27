Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Özgürlük, hiç kimseye bir başkasının hakkını ihlal etme yetkisi veremez”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıya karşı Cuma hutbesinde tepki göstererek: “Özgürlük, hiç kimseye bir başkasının hakkını ihlal etme yetkisi veremez” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tokat Karşıyaka Merkez Camisinde cuma namazı hutbesini okudu. İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıya hutbede değinen Erbaş, “Son günlerde Kur’an’a ve İslam’a yönelik çirkin saldırılar sadece Müslümanları değil, insanlığın bütün ortak değerlerini ve toplumsal barışı hedef almaktadır. İnsan onurunu zedelemek, kutsal değerlere saldırmak, hak ve hukuk tanımamak özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez. İfade özgürlüğü hiçbir inanca ve o inancın mensuplarına hakareti masum gösteremez. Özgürlük, hiç kimseye bir başkasının hakkını ihlal etme yetkisi veremez. Bilakis özgürlük, herkesin inanç ve düşüncesine saygı göstermeyi, bütün farklılıklara rağmen başkalarının hak ve hukukunu gözetmeyi gerektirir. Şu halde, inancımıza ve mukaddes değerlerimize yapılan bu tür menfur saldırıların karşısında yer almak sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak vazifesidir” dedi.

Erbaş, İslam’a ve onun muazzez değerlerine yönelik saldırılara karşı verilebilecek en güzel cevabın yüce dinimiz İslam’ı en doğru şekilde öğrenmek ve temsil etmek olduğuna işaret ederek, “Bunun için de Kur’an’ı okumak, anlamak, yaşamak ve yaşatmak için daha fazla çalışmalıyız. Onun hayat veren ilkelerini, hak ve adalet anlayışını, sevgi ve barış yüklü mesajlarını bütün insanlığa hikmetli bir dil ve güzel bir üslupla ulaştırmak için daha çok gayret göstermeliyiz” diye konuştu.