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Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB’nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış."

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB’nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış."

Politika 21.10.2021, 15:05
Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB’nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış."

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB’nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış."

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