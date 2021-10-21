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Yunanistan uyarılara kulak asmıyor: Para ve kıyafetlerini aldıkları göçmenleri dövüp, Türkiye’ye ittiler!
Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB’nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış."
Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB’nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış."
Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB’nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış."
Politika 21.10.2021, 15:05
Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB’nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış."