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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler ele alındı.
Taksim Meydanı’nda bulunan valiz, polis ekiplerini hareket geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Etimesgut Belediyesi’nin Kırgızistan’ın Narın iline inşa ettiği ’Atatürk Kreş Anaokulu ve Gündüz Bakım Evi’ eğitime açıldı
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Yunanistan’ın iç ve dış siyasetini Türkiye karşıtlığı çerçevesinde şekillendirme teşebbüsü beyhude ve ancak kendisine zarar verecek bir çabadır. Türkiye, Doğu Akdeniz’de ve ötesinde tüm temel paydaşlarla iş birliğini ve eşg
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Yunanistan’ın iç ve dış siyasetini Türkiye karşıtlığı çerçevesinde şekillendirme teşebbüsü beyhude ve ancak kendisine zarar verecek bir çabadır. Türkiye, Doğu Akdeniz’de ve ötesinde tüm temel paydaşlarla iş birliğini ve eşgüdümünü arttırarak hem kendi haklarını hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."
Politika 23.11.2022, 16:56
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Yunanistan’ın iç ve dış siyasetini Türkiye karşıtlığı çerçevesinde şekillendirme teşebbüsü beyhude ve ancak kendisine zarar verecek bir çabadır. Türkiye, Doğu Akdeniz’de ve ötesinde tüm temel paydaşlarla iş birliğini ve eşgüdümünü arttırarak hem kendi haklarını hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."