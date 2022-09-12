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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Etiyopya’da şiddetin son bulması adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Etiyopya’da şiddetin son bulması adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Etiyopya’daki şiddetin kalıcı olarak son bulmasını teminen taraflara diyalog çağrımızı ve bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz” dedi.
Politika 12.09.2022, 16:46
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Etiyopya’daki şiddetin kalıcı olarak son bulmasını teminen taraflara diyalog çağrımızı ve bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Etiyopya’daki gelişmeler hakkındaki soruyu cevapladı. Bilgiç, “Etiyopya’da Tigray Halkların Kurtuluş Cephesi (TPLF) tarafından dün (11 Eylül) yapılan, Federal Hükümet ile ateşkes ve Afrika Birliği’nin himayesinde barış görüşmelerine başlamaya hazır olunduğu yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Etiyopya’daki şiddetin kalıcı olarak son bulmasını teminen taraflara diyalog çağrımızı ve bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz” açıklamasında bulundu.
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