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Dışişleri'nden Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma Faaliyetlerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma faaliyetlerine ilişkin, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir” dedi.

Politika 22.11.2020, 09:01
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Dışişleri'nden Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma Faaliyetlerine ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma Faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkında soruya cevap verdi. Sözcü, “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama daha yayınlayarak, Oruç Reis'in Türk kıta sahanlığında icra etmekte olduğu sismik araştırma faaliyetine dair bilinen iddia ve itirazlarını yinelemiştir. Bu iddia ve itirazlar, Bakanlığımızın geçen Temmuz ayından bu yana yaptığı altı açıklamayla yanıtlanmıştır. Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir Ynanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir” dedi.

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