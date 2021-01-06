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Dışişleri'nden ABD'deki olaylara ilişkin açıklama!
Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yayınladı
Politika 06.01.2021, 23:19 06.01.2021, 23:21
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Dışişleri Bakanlığı: "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz"
ABD’de Meydana Gelen Olaylar Hk. https://t.co/0QlWwxySxT pic.twitter.com/KDvNo8MM8X— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 6, 2021
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