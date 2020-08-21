Dışişleri'nden AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği Konseyi'nin 19 Ağustos 2020 tarihli video konferansı sonunda yapılan açıklama hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, Avrupa Birliği Konseyi'nin 19 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenen video konferansı sonucunda yayımlanan açıklamada, Konsey'in, iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri olduğunu bir kez daha teyit ettiği bildirdi.

Aksoy, “Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır. Daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının diyalog ve işbirliğinden yana olan ülkemize değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB'nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan Yunanistan ve GKRY'ye yapılması gerekir.

Sorunların kalıcı çözümü için, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere edilmesi gerektiğini baştan beri vurgulayan Türkiye, haklarından vazgeçmeden kendisine doğru atılan olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı.