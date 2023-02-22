Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu: "AB bu zor zamanımızda ciddi bir dayanışma sergiledi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenledi.