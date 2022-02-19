Son Dakika
Almanya Başbakanı Scholz: “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün daha fazla ihlali Rusya için yüksek maliyetlere yol açan büyük bir hata olur”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun birlikte izlediği balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikat başladı.
Dışişleri Bakanlığı:"Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat 2022 tarihinde Atina’da yapılacaktır."
Dışişleri Bakanlığı:"Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat 2022 tarihinde Atina’da yapılacaktır."
Politika 19.02.2022, 14:07
Dışişleri Bakanlığı:"Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat 2022 tarihinde Atina’da yapılacaktır."