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Dışişleri Bakanlığından vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Makei için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei için başsağlığı mesajı yayımladı.
Politika 26.11.2022, 20:32
Dışişleri Bakanlığı, vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei’in ani ölüm haberinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Belarus halkına ve Belarus Dışişleri Bakanlığına içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.