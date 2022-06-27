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Dışişleri Bakanlığından Ürdün’e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün’ün Akabe Limanı’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Politika 27.06.2022, 23:41
Dışişleri Bakanlığından Ürdün’e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün’ün Akabe Limanı’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün (27 Haziran), Ürdün’ün Akabe Limanı’nda yaşanan bir kaza sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ve çok sayıda yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Ürdün halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

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