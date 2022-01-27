Dışişleri Bakanlığı’ndan "Uluslararası Holokost Anma Günü" açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Nazi rejimi ve iş birlikçileri tarafından sistematik bir şekilde katledilen, Yahudiler, Romanlar, engelliler ile hedef alınan azınlık ve gruplara mensup milyonlarca insanı saygıyla anıyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Holokost Anma Günü dolayısıyla açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Nazi rejimi ve iş birlikçileri tarafından sistematik bir şekilde katledilen, Yahudiler, Romanlar, engelliler ile hedef alınan azınlık ve gruplara mensup milyonlarca insanı saygıyla anıyoruz. Tarih boyunca dünyanın farklı bölgelerinde zulüm görmüş Yahudiler dahil milyonlarca insanın sığındığı huzurlu bir liman olan Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye, II. Dünya Savaşı sırasında da Nazi mezaliminden kaçan çok sayıda Museviye kucak açmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bu dönemde, çok sayıda Yahudi’nin temerküz kamplarına gönderilmekten Türk Hükümetinin kararlılığı ve Türk diplomatlarının insanüstü çabaları sayesinde kurtulduğu vurgulanırken, “Mağdurlara yardım eli uzatan diplomatlarımızın hatıralarını da bu vesileyle yad ediyoruz. Holokost kurbanları bu yıl, artan korona virüs vakaları nedeniyle çevrimiçi düzenlenecek bir törenle anılacaktır. Türkiye, antisemitizme, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa, İslam karşıtlığına ve her türlü hoşgörüsüzlüğe karşı sergilediği tavizsiz tutumunu sürdürmekte ve nefret temelli söylem ve suçlarla mücadeleye yönelik uluslararası işbirliğine katkı sağlamaktadır” denildi.