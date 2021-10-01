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Dışişleri Bakanlığından suikast sonucu öldürülen Mohib Ullah için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rohinga Müslümanlarının önde gelen liderlerinden, Barış ve İnsan Hakları için Arakan Rohinga Toplumu Başkanı Mohammad Mohib Ullah’ın suikast sonucu öldürülmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Politika 01.10.2021, 18:29
Dışişleri Bakanlığından suikast sonucu öldürülen Mohib Ullah için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rohinga Müslümanlarının önde gelen liderlerinden, Barış ve İnsan Hakları için Arakan Rohinga Toplumu Başkanı Mohammad Mohib Ullah’ın suikast sonucu öldürülmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Rohinga Müslümanlarının önde gelen liderlerinden, Barış ve İnsan Hakları için Arakan Rohinga Toplumu Başkanı Mohammad Mohib Ullah’ın Cox’s Bazar’da bir suikaste kurban gittiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur cinayeti kınıyor ve faillerinin adalet önüne çıkarılması için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz.

Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor ve kardeş Rohinga Müslümanlarının acısını paylaşıyoruz.

Türkiye, Rohinga Müslümanlarının haklarının korunmasına güçlü desteğini sürdürecektir” denildi.

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