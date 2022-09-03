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Dışişleri Bakanlığından Somali’ye başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Hiraan bölgesinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Politika 03.09.2022, 21:09
Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Hiraan bölgesinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Somali’nin Hiraan bölgesinde 2 Eylül’de düzenlenen terör saldırılarında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.
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