Dışişleri Bakanlığından Sırbistan'a Kudüs tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan’ın İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına tepki göstererek, “Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Sırbistan'ın İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşıladıklarını ifade edilirken, “Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerce (BM) reddedilmiştir. Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır.
Hal böyle iken, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir. Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
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