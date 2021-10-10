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Dışişleri Bakanlığından, Rusya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin Rusya’ya başsağlığı diledi.

Politika 10.10.2021, 17:29
Dışişleri Bakanlığından, Rusya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin Rusya’ya başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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