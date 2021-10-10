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Dışişleri Bakanlığından, Rusya’ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin Rusya’ya başsağlığı diledi.
Politika 10.10.2021, 17:29
Dışişleri Bakanlığı, 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin Rusya’ya başsağlığı diledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.