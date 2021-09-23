Dışişleri Bakanlığından Rusya halkına başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta hayatını kaybeden 6 kişilik mürettebat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta bulunan 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi.