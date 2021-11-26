Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya halkına başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nun Kuzbass bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun Kuzbass bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.