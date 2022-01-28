Dışişleri Bakanlığından Pakistan’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı Pakistan’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dost ve kardeş Pakistan’ın Belucistan Eyaletinde bir kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 10 Pakistan askerinin şehit olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, Pakistan’ın terörizmle mücadelesinde her zaman yanında olduğumuzu bu vesileyle tekrar vurguluyoruz” denildi.