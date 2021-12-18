Dışişleri Bakanlığından Pakistan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Karaçi şehrinde gaz kaçağı sebebiyle meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün (18 Aralık) Pakistan’ın Karaçi şehrinde gaz kaçağı sebebiyle meydana gelen patlamalarda 16 kişinin vefat ettiği ve onlarca kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi.