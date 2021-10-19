Dışişleri Bakanlığından Nijerya’daki terör saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Sokoto eyaletinde pazar yerine düzenlenen silahlı, saldırıda yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Nijerya’nın Sokoto Eyaleti’nin Goronyo bölgesinde, 18 Ekim 2021 tarihinde kalabalık bir pazar yerinde gerçekleştirilen terör saldırısında en az 43 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.