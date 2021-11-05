Dışişleri Bakanlığı’ndan Nijer halkına taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı Nijer’in Tillaberi bölgesindeki bir köyde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “4 Kasım 2021 tarihinde Nijer’in Tillaberi bölgesindeki bir köyde meydana gelen terör saldırısında, 60’ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijer halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.