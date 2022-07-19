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Dışişleri Bakanlığından Mısır’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın Minye kentinde çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı trafik kazası nedeniyle Mısır halkına ve devletine taziyelerini bildirdi.

Politika 19.07.2022, 20:21
Dışişleri Bakanlığından Mısır’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın Minye kentinde çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı trafik kazası nedeniyle Mısır halkına ve devletine taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mısır’ın Minye kentinde, 19 Temmuz’da yaşanan trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

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