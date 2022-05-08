Dışişleri Bakanlığı’ndan Mısır’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’da Süveyş Kanalı’nın doğusundaki bir su pompa istasyonuna yapılan ve 11 askerin hayatını kaybetmesine sebep olan saldırıyla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’da Süveyş Kanalı’nın doğusundaki bir su pompası istasyonuna yapılan saldırıya ilişkin bir başsağlığı mesajı yayımladı. 11 askerin ölümüne ve 5 askerin de yaralanmasına sebep olan saldırının kınandığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Mısır’da Süveyş Kanalı’nın doğusundaki bir su pompa istasyonuna 7 Mayıs günü düzenlenen ve 11 askerin ölümüne ve 5 askerin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”