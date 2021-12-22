Dışişleri Bakanlığından Madagaskar halkına taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Madagaskar’ın kuzeydoğu açıklarında bir geminin batması sebebiyle yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Madagaskar’ın kuzeydoğu açıklarında dün (21 Aralık) bir geminin batması sebebiyle en az 64 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Madagaskar halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz” denildi.