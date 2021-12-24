Dışişleri Bakanlığından Libya’da seçimlerin ertelenmesi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın birlik ve bütünlüğünün sağlanması bakımından seçimlerin adil, muteber ve bağımsız biçimde yapılması, seçim sonuçlarının Libya’daki tüm kesimler tarafından tanınması ve seçilecek yönetimin ülkenin tamamında yetkilerini kullanabilmesinin önemine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı, Libya’da seçimlerin ertelenmesi hakkında açıklama yaptı. Libya’da yapılacak seçimlerin geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğu belirtilen açıklamada, “Libya’nın birlik ve bütünlüğünün sağlanması bakımından seçimlerin adil, muteber ve bağımsız biçimde yapılması, seçim sonuçlarının Libya’daki tüm kesimler tarafından tanınması ve seçilecek yönetimin ülkenin tamamında yetkilerini kullanabilmesi önem arz etmektedir. Libya’da ateşkesin ve sükunetin tesisinde, siyasi sürecin ilerletilmesinde kilit rol oynayan Türkiye, seçimlerin Libya Siyasi Anlaşması uyarınca ilgili tüm kurumların mutabakatıyla mümkün olan en geniş uzlaşıyla belirlenmiş sağlıklı bir yasal zemin temelinde gerçekleştirilmesini başından beri savunagelmektedir” ifadelerine yer verildi.

Seçimlerle ilgili tüm konuların hukuki çerçevede ve ortak bir uzlaşı temelinde Libyalılar tarafından kararlaştırılmasının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, “Seçimler sonrasında yeni bir hükümet kurulana kadar kardeş Libya halkının esenliği için ülkede meşruiyet ve yönetim boşluğuna yol açılmamalıdır. Bu doğrultuda Libyalı tüm kesimlerin sorumluluk bilinci ve sağduyu içerisinde hareket etmelerini bekliyoruz. Libya ile köklü tarihi ve komşuluk bağlarına sahip bulunan Türkiye, bu önemli süreçte dost ve kardeş Libya’ya ve herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm Libya halkına desteğini sürdürecek, BM kolaylaştırıcılığında Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürece katkı sunmaya devam edecektir” denildi.