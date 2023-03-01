Dışişleri Bakanlığından Kerkük’te Türkmence’nin resmi kullanımına kısıtlama getirilmesine tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak’ın ve Kerkük vilayetinin ana unsurlarından olan Türkmenlerin hak ve hassasiyetlerini göz ardı eden bu tür adımların Kerkük’te barış içinde bir arada yaşama kültürünün tesis edilmesine yönelik çabalara zarar vereceğine inanıyoruz” denildi.

Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’nce alınan kararlar hakkında, Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’nce alınan bir kararla, Kerkük’te Türkmence’nin resmi kullanımına kısıtlama getirildiği belirtilerek, “Bu karar, Irak’ın kurucu ve asli unsurlarından olan Türkmenlerin temel haklarının ihlalini teşkil etmektedir. Aynı zamanda Irak Anayasası’ndaki hükümlerle de açıkça çelişmektedir. Nitekim, Anayasa’nın dördüncü maddesi, Türkmenlerin nüfus yoğunluğunu oluşturduğu idari birimlerde Türkmence’nin resmi dil olduğu hükmünü amirdir. Keza Irak Anayasası’nın 125. maddesi de, Anayasa’nın, Irak’ı oluşturan tüm bileşenlerin idari ve kültürel haklarını teminat altına aldığını vurgulamaktadır. Irak’ın ve Kerkük Vilayetinin ana unsurlarından olan Türkmenlerin hak ve hassasiyetlerini göz ardı eden bu tür adımların Kerkük’te barış içinde bir arada yaşama kültürünün tesis edilmesine yönelik çabalara zarar vereceğine inanıyoruz. Irak makamlarını, bu kararı süratle gözden geçirmeye davet ediyoruz” denildi.