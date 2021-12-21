Dışişleri Bakanlığından “Kanlı Noel” paylaşımı

Dışişleri Bakanlığı, "Kanlı Noel" olarak bilinen birçok Kıbrıs Türkü’nün Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edilişinin 58’inci yıldönümünde paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kanlı Noel’i unutmadık. 58 yıl önce bugün Rum terör örgütü EOKA’nın başlattığı saldırılarda katledilen masum Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. KKTC’yi bugüne taşıyan fedakarlıkları unutulmayacak” denildi.