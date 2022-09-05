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Dışişleri Bakanlığından, Kabil’deki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığından, Kabil’deki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’daki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Politika 05.09.2022, 18:34
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’daki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil’deki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen intihar saldırısında, aralarında Büyükelçilik mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını şiddetle kınıyor; Rusya Federasyonu’na ve Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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