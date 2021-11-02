Dışişleri Bakanlığından Kabil’de bulunan hastaneye yapılan terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Kabil’de bulunan Serdar Davud Han Askeri Hastanesi’nde gerçekleştirilen insanlık dışı terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Afganistan’ın Başkenti Kabil’de Bulunan Serdar Davud Han Askeri Hastanesinde gerçekleştirilen terör saldırıları hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Serdar Davud Han Askeri Hastanesi girişinde gerçekleştirilen iki bombalı saldırıda ve ardından çıkan silahlı çatışmada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu terör eyleminin insanlık dışı olduğu kaydedilerek, “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.