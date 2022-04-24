Dışişleri Bakanlığından, Japonya Hükümetine taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Hokkaido Adası açıklarında bir gezi teknesinin batması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise kaybolduğu kazaya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Japonya’nın Hokkaido Adası açıklarında bir gezi teknesinin batması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamlarını yitirenlerin yakınları ile dost Japon halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, kaybolanların en kısa sürede bulunmalarını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.