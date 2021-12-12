Dışişleri Bakanlığından İtalya’ya taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, İtalya’nın Sicilya Adasında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu duyulan üzüntüyü dile getirerek taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İtalya’nın Sicilya adasının Ravanusa kasabasında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu birçok binanın çöktüğü veya hasar aldığı, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu elim hadisede hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerimizi, dost ve müttefik İtalya Hükümetine ve halkına taziyelerimizi iletiyoruz” denildi.