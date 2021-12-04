Dışişleri Bakanlığından Irak Kürt Bölgesel Yönetimine başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırısında, 10 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) mensubu ve üç sivilin hayatını kaybetmesi üzerine IKBY makamlarına ve Irak Hükumetine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünü tarafından Mahmur yakınlarında düzenlenen terör saldırısı hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ın Mahmur ilçesi yakınlarındaki bir köye düzenlenen terör saldırısında 10 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Gücü mensubunun ve 3 sivilin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildiği anlaşılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. IKBY makamları ile Irak Hükümetine ve saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Irak Hükümeti ve IKBY ile Irak halkının yanında durmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.