Dışişleri Bakanlığından Haiti’ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Haiti’nin Cap-Haitien şehrinde meydana gelen ve 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Haiti’nin Cap-Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.