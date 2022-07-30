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Dışişleri Bakanlığı’ndan Gürcistan’da helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan’da meydana gelen helikopter kazası için taziye mesajı yayımladı.
Politika 30.07.2022, 00:32
Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan’da meydana gelen helikopter kazası için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Gürcistan’ın Gudauri bölgesinde bugün (29 Temmuz) acil kurtarma görevi icra eden bir helikopterin düştüğünü ve sekiz kişilik ekibin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor, dost ve komşu Gürcistan Hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.