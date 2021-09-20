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Dışişleri Bakanlığından emekli Büyükelçi Tunabaş için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, vefat eden emekli Büyükelçi A. Bedrettin Tunabaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Politika 20.09.2021, 20:38
Dışişleri Bakanlığından emekli Büyükelçi Tunabaş için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, vefat eden emekli Büyükelçi A. Bedrettin Tunabaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, “1954- 1995 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan Güney Kore, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçi sıfatıyla devletimizi temsil eden camiamızın değerli mensubu A. Bedrettin Tunabaş’ı 20 Eylül 2021 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhum büyükelçimizin cenazesi 22 Eylül 2021 Çarşamba günü İstanbul Teşvikiye Camii’nde saat 12.00’de kılınacak cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı’nda defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” denildi.

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